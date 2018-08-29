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Погода в Туле 30 августа: жарко, кратковременный дождь с грозой

Погода в Туле 30 августа: жарко, кратковременный дождь с грозой

Синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Ночью без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 0,5 мм), местами гроза. Ветер южной четверти 4-9 м/с, днём при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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