Погода в Туле 30 августа: жарко, кратковременный дождь с грозой

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Ночью без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 0,5 мм), местами гроза. Ветер южной четверти 4-9 м/с, днём при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.