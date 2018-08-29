Администрация Тулы закупит новую технику на деньги «Стрелы»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В администрации Тулы состоялось подписание договора с ПАО «НПО «Стрела» о выделении муниципалитету четырёх миллионов рублей на закупку оборудования для проведения работ по ремонту дорог.

Документ подписали генеральный директор ПАН «НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин и глава администрации города Евгений Авилов. В 2017 году благодаря поддержке предприятия был отремонтирован сквер «Молодежный бульвар». В этом году деньги пойдут на закупку новой спецтехники.