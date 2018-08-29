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Туляков приглашают на обзорные экскурсии по городу
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на обзорные экскурсии по городу

Публикуем график работы экскурсионного автобуса на сентябрь.

Каждые выходные туляков и гостей города ждут обзорные экскурсии по областной столице, а также путешествие по родовой усадьбе А. С. Хомякова. Отправление автобуса от парковки возле Музея самоваров.

Обзорные экскурсии по центру Тулы:

1 сентября — 12.00; 13.00; 14.00.

В честь Дня знаний стоимость экскурсии составит 50 рублей.

16 сентября — 12.00; 13.00; 14.00;

23 сентября — 12.00; 13.00; 14.00;

30 сентября — 12.00; 13.00; 14.00.

Стоимость экскурсии — 100 рублей.

Обзорные экскурсии по улице Октябрьской с путешествием по родовой усадьбе А. С. Хомякова в пос. Богучарово:

2 сентября — 12.00;

15 сентября — 12.00;

22 сентября — 12.00;

29 сентября — 12.00.

Стоимость экскурсии 300 рублей.

Приобрести билеты можно в кассах Тульского историко-архитектурного музея: пр. Ленина, 27 или в автобусе за 10 минут до отправления.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:04 +2
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