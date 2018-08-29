Туляков приглашают на обзорные экскурсии по городу
Публикуем график работы экскурсионного автобуса на сентябрь.
Каждые выходные туляков и гостей города ждут обзорные экскурсии по областной столице, а также путешествие по родовой усадьбе
Обзорные экскурсии по центру Тулы:
1 сентября — 12.00; 13.00; 14.00.
В честь Дня знаний стоимость экскурсии составит 50 рублей.
16 сентября — 12.00; 13.00; 14.00;
23 сентября — 12.00; 13.00; 14.00;
30 сентября — 12.00; 13.00; 14.00.
Стоимость экскурсии — 100 рублей.
Обзорные экскурсии по улице Октябрьской с путешествием по родовой усадьбе
2 сентября — 12.00;
15 сентября — 12.00;
22 сентября — 12.00;
29 сентября — 12.00.
Стоимость экскурсии 300 рублей.
Приобрести билеты можно в кассах Тульского историко-архитектурного музея: пр. Ленина, 27 или в автобусе за 10 минут до отправления.