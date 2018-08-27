Фото УГИБДД по Тульской области.
В Ясногорском районе 14-летний скутерист спровоцировал ДТП
Парень на «Ямасаки» выехал на встречку, где столкнулся с «Хёндэ ix35».
26 августа в 14.09 на улице Комсомольской в пос. Ревякино Ясногорского района 14-летний парень, управляя скутером «Ямасаки» без права на управление транспортным средством, по предварительной информации, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Хёндэ ix35».
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в результате ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист.
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