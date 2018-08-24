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В тульском Скуратово в квартире барака рухнул потолок

В тульском Скуратово в квартире барака рухнул потолок

Хорошо, что это случилось днем: обломки потолка упали прямо на диван, где обычно спят жильцы.

Дома барачного типа в Скуратовском поселке Южный на ул. Клубная давно признаны непригодными для проживания. И вчерашнее происшествие — очередное тому доказательство: в одной из квартир рухнула часть потолка.
 
- Куски штукатурки упали прямо на диван, — рассказывает хозяйка квартиры Екатерина Грезева. — Слава Богу, что это случилось днем, когда никто не спал!
 
Екатерина Грезева:

Екатерина Грезева

- Мы давно воюем с администрацией и УК по поводу нашей крыши. Уже несколько лет она течет. Из-за этого потолки и падают! В местной администрации нам сказали, что придут ставить подпорки. А зачем нам подпорки? Вы крышу почините!

О проблемах жителей этих бараков Myslo писал год назад. Жители жаловались что их управляющая компания «Ремжилхоз» берет с них деньги за якобы содержание жилья, которого на самом деле не осуществляет. В квитанции жильцам включали даже мытье полов в подъездах. А подъездов-то нет никаких! Входы в квартиры — сразу с улицы, у каждой семьи отдельный.
 

 
– Сейчас у нас другая УК – «Восход», — продолжает Екатерина. — Вот только дозвониться туда и сообщить о происшествии мы не можем: трубку не берут… Мы платим за содержание жилья непомерные деньги – 1700 рублей с каждой квартиры: и это без учета света, газа и воды.
 
 

Эти дома «дышат на ладан» уже давно. В 1995 году пять бараков на улице Клубной признали непригодными для проживания, в 2007 году они получили статус аварийных. Затем документы потерялись, но в 2013-м статус аварийных был восстановлен. О капремонте речи нет - аварийное жилье не ремонтируют...

 
 
 
 
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:29 +3
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