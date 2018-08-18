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На Романцевских озерах в Кондуках прошла акция «Вода России»
Фото из архива Myslo.

На Романцевских озерах в Кондуках прошла акция «Вода России»

Жители региона провели масштабную уборку одного из самых красивых водных объектов области.

17 августа в д. Кондуки Узловского района прошла экологическая акция «Вода России». В ней приняли участие 120 человек.

Команды-участницы акции — представители общественных и коммерческих организаций, органов власти и местные жители — раздельно собирали мусор по фракциям: батарейки, пластик, стекло, металл и пластиковые крышечки для эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки».

По итогам соревнований первое место заняла администрация МО Смородинское Узловского района.

Собранный несортированный мусор будет отправлен на Узловский полигон, а сортированный — на переработку тульским региональным оператором по обращению с отходами ООО «МСК-НТ».

 

В 2017 году в нашем регионе в рамках акции «Вода России» провели уборку более 111 водных объектов в 20 муниципальных образованиях.

Согласно рейтингу, составленному МОО «Природоохранный союз» (куратором Всероссийской акции «Вода России»), Тульская область заняла 8-е место среди 80 регионов-участников.

По итогам серии эколого-просветительских мероприятий в 2018 году при поддержке Минприроды России и Росприроднадзора Романцевские озера будут признаны особо охраняемой природной территорией местного значения.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:54 +3
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