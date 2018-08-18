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18 августа за порядком в Туле проследит Александр Картышов
Фото из архива Myslo.

18 августа за порядком в Туле проследит Александр Картышов

По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В субботу, 18 августа, за порядком в областной столице проследит начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:08 0
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