18 августа за порядком в Туле проследит Александр Картышов

Фото из архива Myslo.

По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В субботу, 18 августа, за порядком в областной столице проследит начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.