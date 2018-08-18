новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на экскурсию по родовой усадьбе Хомякова
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на экскурсию по родовой усадьбе Хомякова

Стоимость экскурсии - 200 рублей.

В эти выходные туляков и гостей оружейной столицы приглашают на обзорные экскурсии. Автобус проедет по тульскому Заречью, а дальше отправится в родовую усадьбу А. С. Хомякова в пос. Богучарово.

Отправление от парковки музея самоваров ул. Менделеевская, 8:

18.08 — 12:00;

19.08 — 12:00

Стоимость экскурсии 200 рублей.

Приобрести билеты можно заранее заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр-т Ленина, 27), а также в автобусе за 10 минут до отправления.

 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
Экскурсииэкскурсионный автобустуляков приглашают
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

18 августа за порядком в Туле проследит Александр Картышов
18 августа за порядком в Туле проследит Александр Картышов
Погода в Туле 18 августа: до +27, облачно и без осадков
Погода в Туле 18 августа: до +27, облачно и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.