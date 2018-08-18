Туляков приглашают на экскурсию по родовой усадьбе Хомякова

В эти выходные туляков и гостей оружейной столицы приглашают на обзорные экскурсии. Автобус проедет по тульскому Заречью, а дальше отправится в родовую усадьбу А. С. Хомякова в пос. Богучарово.

Отправление от парковки музея самоваров ул. Менделеевская, 8:

18.08 — 12:00;

19.08 — 12:00

Стоимость экскурсии 200 рублей.

Приобрести билеты можно заранее заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр-т Ленина, 27), а также в автобусе за 10 минут до отправления.