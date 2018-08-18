Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на экскурсию по родовой усадьбе Хомякова
Стоимость экскурсии - 200 рублей.
В эти выходные туляков и гостей оружейной столицы приглашают на обзорные экскурсии. Автобус проедет по тульскому Заречью, а дальше отправится в родовую усадьбу
Отправление от парковки музея самоваров ул. Менделеевская, 8:
18.08 — 12:00;
19.08 — 12:00
Стоимость экскурсии 200 рублей.
Приобрести билеты можно заранее заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр-т Ленина, 27), а также в автобусе за 10 минут до отправления.
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