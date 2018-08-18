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Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА
Фото ПФК «Арсенал».

Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА

Встреча закончилась со счетом 1:0.

17 августа на столичном стадионе «Октябрь» молодежная команда ЦСКА принимала ровестников из тульского «Арсенала».

После трех туров «Арсенал» с 9 очками возглавлял турнирную таблицу первенства, а ЦСКА с 7 очками шел вторым.

Встреча прошла в равной борьбе, но, упустив свои шансы, команда Вадима Гаранина не только пропустила первый мяч в сезоне, но и потерпела первое поражение. Исход встречи решил эпизод на 28-й минуте. Хозяева перехватили мяч в центральной зоне и быстро доставили его ворварду Виталию Жиронкину. Тот отправил мяч в дальний нижний угол и забил единственный в игре гол.

Противостояние завершилось со счетом 1:0.

По итогам матча молодые оружейники заняли вторую строчку турнирной таблицы, пропустив столичную команду вперед.

Галерея
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 1
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 2
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 3
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 4
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 5
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 6
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 7
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 8
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 9
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 10
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 11
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 12
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 13
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 14
Молодежка «Арсенала» уступила сверстникам из ЦСКА, Фото: 15
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:04 +1
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