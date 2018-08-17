В Щекино нечистый на руку коммерсант пытался подкупить прокурора

Суд приговорил мужчину к трём с половиной годам лишения свободы и назначил крупный штраф.

Щекинским районным судом Тульской области вынесен обвинительный приговор по делу об изготовлении документов для неправомерного перевода денежных средств и покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденный, являясь генеральным директором одной из строительных фирм, подготовил фиктивные договоры с другой организацией, которую ранее возглавлял, на общую сумму 104 тысячи рублей.

Мужчина обратился к главному бухгалтеру организации-контрагента с просьбой подготовить платежные поручения для перевода денег в качестве расчётов по фиктивным договорам. Полученными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Вскоре организацией-контрагентом заинтересовалась прокуратура – были выявлены нарушения лицензионных требований. Опасаясь, что преступная схема будет раскрыта, фигурант передал старшему помощнику прокурора г. Щекино 100 тысяч рублей, рассчитывая, что правоохранители «закроют глаза» на выявленные нарушения. Прокурор принять взятку отказался, злоумышленник был задержан.

Учитывая смягчающие обстоятельства – наличие малолетних детей, раскаяние и сотрудничество со следствием, по совокупности преступлений суд приговорил мужчину к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу на сумму 477600 рублей.