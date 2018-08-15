Фото Алексея Пирязева.
На проспекте Ленина в Туле огромная пробка: из-за обрыва линии встали троллейбусы
ЧП случилось в районе пересечения с улицей 9 Мая.
В 8.10 утра 15 августа 2018 года в районе площади Победы в самый час пик встали троллейбусы. По предварительным данным, произошел обрыв линии электропередач. Все троллейбусы стоят, на данном участке собралась серьезная пробка в сторону центра города.
На месте работают три аварийных бригады. Работники говорят, что участок очень сложный из-за поворота. О времени окончания работ не сообщается.
Выбирайте пути объезда.
На «горячей линии» в «Тулгорэлектротрансе» точной информацией на момент публикации новости не располагают.
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