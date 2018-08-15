На проспекте Ленина в Туле огромная пробка: из-за обрыва линии встали троллейбусы

Фото Алексея Пирязева.

ЧП случилось в районе пересечения с улицей 9 Мая.

В 8.10 утра 15 августа 2018 года в районе площади Победы в самый час пик встали троллейбусы. По предварительным данным, произошел обрыв линии электропередач. Все троллейбусы стоят, на данном участке собралась серьезная пробка в сторону центра города.

На месте работают три аварийных бригады. Работники говорят, что участок очень сложный из-за поворота. О времени окончания работ не сообщается.

Выбирайте пути объезда.

На «горячей линии» в «Тулгорэлектротрансе» точной информацией на момент публикации новости не располагают.