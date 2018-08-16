Житель Одоева зарубил топором своего знакомого, а затем добил его ножом

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Суд признал виновным 32-летнего жителя Одоевского района по статьям «Убийство» и «Угроза убийством».

Выяснилось, что ночью 13 января этого года подсудимый в компании своих знакомых распивал спиртные напитки в одном из домов, расположенных в д. Игнатьево Белевского района. Один из собутыльников отправился спать, тогда злоумышленник взял топор и нанес спящему знакомому несколько ударов в область головы и шеи. Но этого ему показалось мало, и подсудимый перерезал потерпевшему шею кухонным ножом. Спустя некоторое время он вынес тело потерпевшего из дома в ближайшую лесополосу, а сам вернулся домой.

Через два дня, утром 15 января, в другом доме этой же деревни у подсудимого произошел конфликт с его бывшей сожительницей. В результате он приставил к горлу потерпевшей нож и пообещал убить женщину. При этом он нанес женщине резаную рану.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Тульской области, суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.