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В Туле на Косой Горе пройдёт фестиваль автослалома
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле на Косой Горе пройдёт фестиваль автослалома

Мероприятие состоится в рамках проекта «Нескучный город».

В воскресенье, 19 августа, в посёлке Косая Гора, на площади перед торговым комплексом «Косогорский», состоится фестиваль автослалома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В программе: 

  • 17.00 Регистрация участников и начало тестовых заездов,
  • 17.55 Брифинг по безопасности для участников,
  • 18.00 Начало зачетных заездов,
  • 21.00 Награждение призеров и победителей.

Для гостей и зрителей будут проводиться конкурсы, запланирована развлекательная программа. Подробности по телефону: 8(920)748-88-02.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:29 0
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