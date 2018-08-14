Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле на Косой Горе пройдёт фестиваль автослалома
Мероприятие состоится в рамках проекта «Нескучный город».
В воскресенье, 19 августа, в посёлке Косая Гора, на площади перед торговым комплексом «Косогорский», состоится фестиваль автослалома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В программе:
- 17.00 Регистрация участников и начало тестовых заездов,
- 17.55 Брифинг по безопасности для участников,
- 18.00 Начало зачетных заездов,
- 21.00 Награждение призеров и победителей.
Для гостей и зрителей будут проводиться конкурсы, запланирована развлекательная программа. Подробности по телефону: 8(920)748-88-02.
Другие статьи по темам
Место