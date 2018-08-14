В Туле на Косой Горе пройдёт фестиваль автослалома

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В воскресенье, 19 августа, в посёлке Косая Гора, на площади перед торговым комплексом «Косогорский», состоится фестиваль автослалома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В программе:

17.00 Регистрация участников и начало тестовых заездов,

17.55 Брифинг по безопасности для участников,

18.00 Начало зачетных заездов,

21.00 Награждение призеров и победителей.

Для гостей и зрителей будут проводиться конкурсы, запланирована развлекательная программа. Подробности по телефону: 8(920)748-88-02.