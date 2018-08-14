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В Алексинском районе открылся новый храм
Фото: aleksin-city.info

В Алексинском районе открылся новый храм

Божественную Литургию в нём провёл епископ Белевский и Алексинский Серафим.

В день памяти великомученика и целителя Пантелеймона в деревне Егнышевка Алексинского района состоялось открытие нового православного храма.

Преосвященнейший епископ Белевский и Алексинский Серафим совершил освящение и первую Божественную Литургию, в храме, открытом в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Кроме того, праздничный молебен провели у святого источника, находящегося у подножия храма.

В этот день награды и благодарности получили строители, благотворители и прихожане храма Павел Федоров, Лидия Котова, Надежда Баташева, Вячеслав Яковлев и Лидия Бурсина.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +1
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Тульская областьАлексинский район

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