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В Чекалине отремонтируют Дом культуры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Чекалине отремонтируют Дом культуры

Соответствующее распоряжение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

9 августа директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева проинспектировала ход ремонтных работ в Доме культуры в Чекалине Суворовского района.

Напомним, в апреле этого года по итогам визита в Суворовский район губернатор Алексей Дюмин поручил проработать вопрос ремонта чекалинского Дома культуры. Здание не ремонтировалось 36 лет.



Юлия Федосеева сообщила, что за счет средств Фонда заменены окна и проводка, отремонтированы зрительный зал и фойе. Работы планируется завершить в ближайшее время.

– Ремонт рассчитан на два года, и то, что делается сейчас, — только начало. В следующем году за счет бюджетных и внебюджетных источников будут продолжены работы по ремонту другой половины здания, а также благоустройству. А уже в сентябре этого года жители смогут увидеть и посетить обновленное здание ДК, — приводит слова директора Фонда пресс-служба регионального правительства.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +2
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Тульская областьЧекалин
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ремонт ДК

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