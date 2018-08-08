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Погода в Туле 9 августа: до +25, без осадков, умеренный ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 9 августа: до +25, без осадков, умеренный ветер

Синоптики обещают облачность, атмосферное давление в норме.

Согласно информации от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится.

Ветер переменный, умеренный – до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днём – до +25. Атмосферное давление в пределах нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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