Погода в Туле 9 августа: до +25, без осадков, умеренный ветер

Фото из архива MySlo

Согласно информации от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится.

Ветер переменный, умеренный – до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днём – до +25. Атмосферное давление в пределах нормы – 750-755 мм рт. ст.