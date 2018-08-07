новости
новости
Регистрация
В Туле пропал 83-летний мужчина

В Туле пропал 83-летний мужчина

К поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Морозов Леонид Петрович ушел из дома в Зачеренском районе 3 августа 2018 года. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы седые.

Был одет: футболка коричневого цвета, джинсы коричневые, туфли кожаные в дырочку с тупым носом.

Если вам что-либо известно о местонахождении Леонида Морозова, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54 или 112; 02.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 09:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавших
Люди
поисковый отряд Лиза Алерт
Место
Зареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тульской области получили кредитов на 51,4 млрд рублей
Жители Тульской области получили кредитов на 51,4 млрд рублей
8 августа в южной части Тулы не будет воды
8 августа в южной части Тулы не будет воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.