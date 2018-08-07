В Туле пропал 83-летний мужчина

Морозов Леонид Петрович ушел из дома в Зачеренском районе 3 августа 2018 года. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы седые.

Был одет: футболка коричневого цвета, джинсы коричневые, туфли кожаные в дырочку с тупым носом.