В Туле пропал 83-летний мужчина
К поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Морозов Леонид Петрович ушел из дома в Зачеренском районе 3 августа 2018 года. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы седые.
Был одет: футболка коричневого цвета, джинсы коричневые, туфли кожаные в дырочку с тупым носом.
Если вам что-либо известно о местонахождении Леонида Морозова, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54или 112; 02.
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