новости
новости
Регистрация
В Белевском районе загорелись рулоны сена
Фото: МЧС России по Тульской области.

В Белевском районе загорелись рулоны сена

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.

Днем 7 августа в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании сена в деревне Шишкино. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

Пожар удалось ликвидировать через 20 минут после приезда. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет, однако сгорело 15 рулонов сена. Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
возгорание сенапожар в Белевском район
Люди
МЧС России по Тульской области
Место
Белевский райондеревня шишкино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

КМЗ предупреждал надзорные органы о выбросе
КМЗ предупреждал надзорные органы о выбросе
Работа светофоров в Пролетарском районе Тулы восстановлена
Работа светофоров в Пролетарском районе Тулы восстановлена
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.