В Белевском районе загорелись рулоны сена

Фото: МЧС России по Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.

Днем 7 августа в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании сена в деревне Шишкино. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

Пожар удалось ликвидировать через 20 минут после приезда. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет, однако сгорело 15 рулонов сена. Причина пожара устанавливается.