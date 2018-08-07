День флага в Туле: приземление парашютиста, флешмоб, «Рюхи» и карта России из ниток
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22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день туляков приглашают посетить молодежное пространство «Газон» в кремле.
Главным событием станет приземление парашютиста с российским триколором прямо в кремле. Вечером в 19.00 на сцене состоится танцевальный флешмоб, а в фитнес-блоке — флешмоб «Давай, Россия!».
В рамках игротеки пройдет интеллектуально-развлекательная игра «Рюхи». На площадке неформального образования все желающие смогут посетить тренинг «Тренды в контенте. Что больше всего заходит аудитории».
Для посетителей подготовят разнообразные фотозоны.
Из ниток создадут трехметровую карту России — string арт-объект.
Огромное сердце передаст любовь молодых людей к своей стране. Каждый сможет заполнить стикер своим поздравлением и приклеить его на бело-сине-красное сердце.