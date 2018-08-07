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Синоптики пообещали тулякам «температурную пилу»
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики пообещали тулякам «температурную пилу»

Так называют резкие перепады температуры.

Текущая неделя в Тульской области ознаменуется «температурной пилой». Такой прогноз дали синоптики погодного центра «Фобос». Это значит, что туляков ждут резкие перепады температур — от низких до высоких и наоборот.

Так, завтра, 8 августа, в регионе ночью ожидается всего +12°С, а днем — +23°С. Самая холодная ночь на этой неделе будет в четверг, синоптики обещают всего +11°С, днем воздух прогреется до +23°С.

В пятницу и в выходные нас также ждут холодные ночи и теплые дни.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:47 +5
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