Главный прокурор области ответит на вопросы туляков

Вопросы Сергею Савенкову можно будет задать 7 августа с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.

Как не стать жертвой мошенников? Что делать, если вам несколько месяцев не выплачивают зарплату? Как бороться с нечестными управляющими компаниями?

На эти и другие вопросы ответит и. о. прокурора Тульской области Сергей

Николаевич Савенков. Прямая линия в редакции Myslo состоится 7 августа.

Звоните с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.

Также обращения к прокурору можно оставлять в комментариях к новости.