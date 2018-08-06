Главный прокурор области ответит на вопросы туляков
Вопросы Сергею Савенкову можно будет задать 7 августа с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
Как не стать жертвой мошенников? Что делать, если вам несколько месяцев не выплачивают зарплату? Как бороться с нечестными управляющими компаниями?
На эти и другие вопросы ответит и. о. прокурора Тульской области Сергей
Николаевич Савенков. Прямая линия в редакции Myslo состоится 7 августа.
Звоните с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
Также обращения к прокурору можно оставлять в комментариях к новости.
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