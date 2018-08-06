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Главный прокурор области ответит на вопросы туляков

Главный прокурор области ответит на вопросы туляков

Вопросы Сергею Савенкову можно будет задать 7 августа с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.

Как не стать жертвой мошенников? Что делать, если вам несколько месяцев не выплачивают зарплату? Как бороться с нечестными управляющими компаниями?
 
На эти и другие вопросы ответит и. о. прокурора Тульской области Сергей 
Николаевич Савенков.  Прямая линия в редакции Myslo состоится 7 августа. 
Звоните с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90. 
Также обращения к прокурору можно оставлять в комментариях к новости.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:07 0
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