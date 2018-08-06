В Узловой на увеличение мощности подстанции «Северная» потратят 526 млн рублей

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Ввести в эксплуатацию объект планируется уже в 2019 году.

Федеральная сетевая компания единой энергетической системы увеличит в 1,5 раза мощность подстанции «Северная». Это обеспечит необходимое электроснабжение филиалу китайской компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», которая будет производить внедорожники Great Wall в Особой экономической зоне «Узловая».

Подстанция «Северная» построена в 1962 году, в настоящий момент ее мощность составляет 380 МВА. На сегодняшний день крупнейший потребитель объекта — комбинат «Новомосковский Азот». В ближайшее время на подстанции установят новый автотрансформатор 220/110 кВ, оснащенный современными системами охлаждения и пожаротушения. Мониторинг состояния оборудования и параметров его работы будет осуществляться в автоматическом режиме с рабочего места дежурного диспетчера, будет расширено открытое распределительное устройство 220 кВ с установкой двух новых ячеек и смонтированы микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики.

Стоимость реализации проекта составит 526 млн рублей. Ввод нового комплекса оборудования в эксплуатацию планируется в 2019 году.