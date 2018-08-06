На трассе «Дон» в тройном ДТП пострадали четыре человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

Серьезное ДТП произошло 4 августа в Веневском районе. В 5.20 на 154-м километре трассы М-4 «Дон» 47-летний водитель автомобиля «Ниссан Жук», по предварительной информации, протаранил стоявший на обочине «Киа Сид». Тот, в свою очередь, врезался в «Ниссан Тиида».

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажиры «Ниссан Жук» (39-летняя женщина и 15-летний парень), а также пассажир «Тииды» — 25-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в районную больницу.