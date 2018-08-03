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Эксперты нашли ДНК африканской чумы в свинине в Тульской области
Фото movp.ru.

Эксперты нашли ДНК африканской чумы в свинине в Тульской области

Пробы были взяты в Ленинском районе.

В период с 18 по 27 июля 2018 г. в рамках проведения мониторинговых исследований в референтной лаборатории по АЧС подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выявлена ДНК вируса АЧС в изделиях свиного происхождения, произведенных на территории Калининградской области. Материал для исследований поступили из следующих субъектов РФ:

1) 18.07. 2018 г.: Мурманская область, г. Мурманск — 11 образцов;

2) 23.07.2018 г.: Республика Татарстан, Тукаевский р-он, г. Набережные Челны — 4 образца;

3) 20.07.2018 г.: Тульская область, Ленинский район — 4 образца;

4) 25.07. 2018 г.: Свердловская область, г. Екатеринбург — 1 образец;

5) 26.07.2018 г.: Липецкая область, города Елец, Грязи и Липецк — 6 образцов;

6) 26.07.2018 г.: Воронежская область, г. Воронеж — 2 образца.

Пробы отобраны специалистами государственной ветеринарной службы под контролем специалистов Т. У. Россельхознадзора в торговых организациях указанных субъектов и направлены для подтверждения результатов исследований региональных лабораторий и подведомственных организаций Россельхознадзора.

Источник: http://www.arriah.ru/main/news/o-vyyavlenii-referentnoy-laboratoriey-po-achs-fgbu-vniizzh-dnk-virusa-achs-v-izdeliyah

В период с 18 по 27 июля 2018 г. в рамках проведения мониторинговых исследований в референтной лаборатории по АЧС подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выявлена ДНК вируса АЧС в изделиях свиного происхождения, произведенных на территории Калининградской области. Материал для исследований поступили из следующих субъектов РФ:

1) 18.07. 2018 г.: Мурманская область, г. Мурманск — 11 образцов;

2) 23.07.2018 г.: Республика Татарстан, Тукаевский р-он, г. Набережные Челны — 4 образца;

3) 20.07.2018 г.: Тульская область, Ленинский район — 4 образца;

4) 25.07. 2018 г.: Свердловская область, г. Екатеринбург — 1 образец;

5) 26.07.2018 г.: Липецкая область, города Елец, Грязи и Липецк — 6 образцов;

6) 26.07.2018 г.: Воронежская область, г. Воронеж — 2 образца.

Пробы отобраны специалистами государственной ветеринарной службы под контролем специалистов Т. У. Россельхознадзора в торговых организациях указанных субъектов и направлены для подтверждения результатов исследований региональных лабораторий и подведомственных организаций Россельхознадзора.

Источник: http://www.arriah.ru/main/news/o-vyyavlenii-referentnoy-laboratoriey-po-achs-fgbu-vniizzh-dnk-virusa-achs-v-izdeliyah

Подведомственная Россельхознадзру лаборатория «Федерального центра охраны здоровья животных» провела исследование проб образцов свинины, произведенных в Калининградской области.

Материал для исследований поступил из Мурманской, Свердловской, Липецкой, Воронежской и Тульской областей и республики Татарстан.

Во всех образцах (в том числе в четырех, взятых в Ленинском районе Тульской области) специалисты обнаружили ДНК вируса АЧС.

Исследования проведены с помощью метода полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. А все пробы отобраны специалистами государственной ветеринарной службы под контролем специалистов ТУ Россельхознадзора в торговых организациях указанных субъектов и направлены для подтверждения результатов исследований региональных лабораторий и подведомственных организаций Россельхознадзора.

Результаты исследования направлены в ветеринарные службы регионов и Роспотребнадзор, которые имеют возможность изъять из оборота небезопасную продукцию.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:05 +1
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Место
Тульская область

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