В Туле слушается дело онколога Игоря Бубликова: его обвиняют в смерти пациентки

Фото Дмитрия Дзюбина.

В зал суда пострадавший Сергей Сопов вошел с портретом своей жены. С момента смерти Ирины Соповой в Тульском областном онкологическом диспансере прошло полтора года, но боль в его душе не стихает.



Сергей Сопов показывает портрет своей жены хирургу

Игорю Бубликову: «Красивая?» Сергей уверен в виновности врача.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача Тульского областного онкологического диспансера Игоря Бубликова утвердил прокурор Пролетарского района 5 июля.

Хирург-онколог обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.



Установлено, что 9 января 2017 года 40-летняя Ирина Сопова поступила в Тульский областной онкологический диспансер для проведения операции. По мнению следствия, во время оперативного вмешательства врач повредил стенку прямой кишки женщины, вследствие чего у нее развился перитонит, приведший к тромбоэмболии легочной артерии. В результате 28 января Ирина Сопова скончалась. Сейчас Игорь Бубликов находится под подпиской о невыезде, следователи арестовали его имущество.

По словам Сергея Сопова, они с женой очень хотели второго ребенка, но зачать малыша не получалось. Решили провериться, и в результате у Ирины обнаружили патологию. Биопсия показала опухоль шейки матки, первая стадия. 9 января 2017 года Ирину положили в онкологический диспансер.

12 января женщине сделали лапароскопическую операцию по удалению матки. Оперировал хирург диспансера, зам. главного врача Игорь Дмитриевич Бубликов.



После операции Ирина Сопова чувствовала себя плохо, всё время держалась температура.

Сергей Сопов – 23 января Ирина позвонила мне: нашли причину ее температуры, что-то с кишечником, — рассказывал «Слободе» Сергей Сопов. — Ее повезли на вторую операцию. Оказалось, что у Ирины был перфорирован кишечник, на операции его зашили. 27 января мы с Ириной созвонились. Она пожаловалась, что ей даже разговаривать больно, перед глазами всё кружится, внизу живота — боль. А в субботу, 28 января, в восемь утра мне позвонила санитарка и сказала, что Ирина умерла… Причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.



У Сергея Сопова к медикам много вопросов. Откуда образовалась перфорация на кишечнике? Почему в диспансере не реагировали на высокую температуру, которая держалась несколько дней? Почему сразу не заметили перитонит и так долго не лечили его?

Первое заседание не столько пролило свет на это дело, сколько обозначило несколько «штрихов к портрету» подсудимого. В самом начале адвокат Сергея Сопова Ольга Крисанова спросила у доктора, работает ли он сейчас. Игорь Бубликов сообщил, что не работает. Тогда адвокат потерпевшего предъявила распечатку сайта «ФСК-клиник», где доктор — в списках врачей медучреждения.

– Я работал там ранее по гражданскому договору, — ответил Бубликов.

– Я вчера звонила в эту клинику. Записаться к Вам на прием можно и сейчас, — парировала Крисанова.

Работать врачу сейчас не запрещено, но зачем скрывать что-то?

Далее при допросе свидетеля Надежды Репиной, заведующей онкогинекологическим отделением, выяснилось, что медицинскую документацию своих пациентов сам доктор Бубликов не вел — за него бумажной работой занималась врач Светлана Слепцова. Хотя так быть не должно.

А после смерти Соповой именно Бубликов как лечащий врач должен был присутствовать на вскрытии, но он самоустранился и вместо себя послал ту же Слепцову, предупредив, чтобы «была там поосторожнее».



На вопрос «Как Вы считаете, в чем причина перфорации кишечника?» Надежда Репина ответила: «Работа электрохирургическим аппаратом вблизи кишки». Но также, по словам Репиной, тромбоэмболия как осложнение после операции могла возникнуть и без перитонита.



Сам Игорь Дмитриевич Бубликов с обвинением не согласен и своей вины не признает.

– Я не уклоняюсь и готов нести ответственность. Я как врач не меньше, а может быть, и больше других желаю разобраться с произошедшим, чтобы причины случившегося были установлены. Мне непонятны предъявленные мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Я врач с более чем 25-летним стажем, долго лечу людей, делаю сложные, в том числе высокотехнологичные операции, к которым относится и лапароскопическая операция Вертгейма (удаление рака шейки матки).

Я не причинял смерти Соповой Ирине Николаевне. 28 января 2017 года она умерла от осложнения после операции Вертгейма. В результате оторвавшегося тромба произошла тромбоэмболия (закупорка) легочной артерии, профилактика которой осуществлялась в полном объеме. Наступившее осложнение объективно никаким образом не связано с моими действиями.

У меня нет никаких сомнений, что я всё делал как положено.

Врачу также непонятна формулировка «был допущен технический дефект выполнения операции». В чем конкретно он выразился? Что стоит за этим термином? По его словам, некорректность обвинения нарушает его право на защиту.



Судебное следствие продолжается. Следующее заседание назначено на 13 августа. Если вина Игоря Бубликова будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет. Если нет – полное оправдание.