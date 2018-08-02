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На «Газоне» туляков научат верить в себя и познакомят с испанским языком
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На «Газоне» туляков научат верить в себя и познакомят с испанским языком

В пятницу, 3 августа, в молодежном пространстве тульского кремля пройдут экскурсии, мастер-классы и тренинги.

В 10.00 начнётся занятие по йоге от тренера Олеси Назаровой, а в 19 часов пройдёт мастер-класс «Йога для начинающих» от Галины Федосеевой.

В «Игротеке» на протяжении всего дня все желающие смогут поиграть в «Монополию», «Имаджинариум», «Дженгу», «Уно» и другие настольные игры, а в 18.00 пройдёт мастер-класс по игре «Го» от Тульской областной спортивной федерации.

На площадке «Неформальное образование» в 15.30 начнётся тренинг «Секреты уверенного поведения. Как поверить в себя» от молодёжного тренингового центра «Локация». В 17.00 часов пройдёт «Знакомство с испанским языком» от специалистов школы иностранных языков АДПО «ЦОРП «Карьера».

В рамках экскурсионного блока на 17.00 запланирована экскурсия «Тайны тульских улочек», во время которой гости узнают много интересных и увлекательных фактов о территории вокруг тульского кремля, посетят забытые улочки нашего города, узнают тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидят самый старый храм в Туле. Сбор группы в 16.50 у инфо-центра проекта «Газон», предварительная запись – здесь.

В кинотеатре под открытым небом в 21.30 покажут фильм «Смешанные».

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 0
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