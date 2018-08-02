В Туле пройдут соревнования «Универсальный солдат-2018»

Фото из архива MySlo

Все желающие смогут попробовать себя в тяге броневика, подъёме наковальни и других необычных упражнениях.

11 августа в ЦПКиО имени Белоусова отметят День физкультурника. Там состоятся спортивные соревнования «Универсальный солдат – 2018» и «Время быть Сильным», организованные «Федерация бодибилдинга Тульской области» и городским молодежным спортивным клубом «Андрей».

Фестиваль «Универсальный солдат – 2018» для мужчин и женщин пройдет под девизом «Подари себе подвиг!». В программе – множество силовых упражнений: тяга бронеавтомобиля «Тигр», «тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое. Для зрителей будут работать выставка оружия и полевая кухня.

Фестиваль стартует в 12.00 у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова со стороны ул. Ф. Энгельса (напротив Художественного музея). Подробнее о мероприятии читайте здесь.

Для семей с детьми пройдет праздник «Время быть сильным». В программе – веселая эстафета и силовые упражнения. Победителей ждут кубки, медали и призы. Регистрация участников пройдёт с 9.30 до 11.00. Начало соревнований – в 12.00. Подробности – тут.