Фото Алексея Пирязева
В центре Тулы столкнулись «семёрка» и Renault Duster: фоторепортаж
По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.
Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира произошло серьёзное ДТП.
Там столкнулись отечественная «семёрка» и Renault Duster.
Судя по всему, «ВАЗ» влетел иномарке в правый бок – от удара машины развернуло на проезжей части.
У «семёрки» вылетело лобовое стекло, у Renault повреждён бензобак, топливо разлилось по дороге.
Информации о пострадавших нет, водители обеих машин находятся на месте, ожидают сотрудников ГИБДД.
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