В центре Тулы столкнулись «семёрка» и Renault Duster: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира произошло серьёзное ДТП.

Там столкнулись отечественная «семёрка» и Renault Duster.

Судя по всему, «ВАЗ» влетел иномарке в правый бок – от удара машины развернуло на проезжей части.

У «семёрки» вылетело лобовое стекло, у Renault повреждён бензобак, топливо разлилось по дороге.

Информации о пострадавших нет, водители обеих машин находятся на месте, ожидают сотрудников ГИБДД.