Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса «Тула — Советск»

Мероприятие «Автобус» в Тульской области проводится регулярно, его цель — профилактика аварийности на пассажирском транспорте и предупреждение нарушений ПДД.

По сообщению УМВД России по Тульской области, за несколько дней работы «Автобуса» в регионе были пресечены:

незаконное внесение изменений в конструкцию автобусов;

установка газо-балонного оборудования, тягово-сцепных устройств;

установка дополнительных осветительных приборов;

установка кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова;

демонтаж пассажирских сидений;

демонтаж и установка нестандартных бамперов.

Наказание понес водитель-инструктор автобуса ПАЗ одного из образовательных учреждений Тулы. Он не имел при себе водительского удостоверения, медицинское освидетельствование перед выездом не проходил, а при проверке транспорта выяснилось, что тормозная пневматическая система автобуса неисправна, сиденья салона автобуса практически не закреплены.

Также административный материал составили на пьяного водителя, перевозившего пассажиров маршрутом «Тула — Советск».

Еще двадцати автобусам запретили дальнейшую эксплуатацию. Их поместили на охраняемую стоянку в связи с неисправностями рулевого управления и тормозной системы.