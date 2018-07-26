Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса «Тула — Советск»
В регионе прошел рейд «Автобус».
Мероприятие «Автобус» в Тульской области проводится регулярно, его цель — профилактика аварийности на пассажирском транспорте и предупреждение нарушений ПДД.
По сообщению УМВД России по Тульской области, за несколько дней работы «Автобуса» в регионе были пресечены:
- незаконное внесение изменений в конструкцию автобусов;
- установка газо-балонного оборудования, тягово-сцепных устройств;
- установка дополнительных осветительных приборов;
- установка кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова;
- демонтаж пассажирских сидений;
- демонтаж и установка нестандартных бамперов.
Наказание понес водитель-инструктор автобуса ПАЗ одного из образовательных учреждений Тулы. Он не имел при себе водительского удостоверения, медицинское освидетельствование перед выездом не проходил, а при проверке транспорта выяснилось, что тормозная пневматическая система автобуса неисправна, сиденья салона автобуса практически не закреплены.
Также административный материал составили на пьяного водителя, перевозившего пассажиров маршрутом «Тула — Советск».
Еще двадцати автобусам запретили дальнейшую эксплуатацию. Их поместили на охраняемую стоянку в связи с неисправностями рулевого управления и тормозной системы.