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Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса «Тула — Советск»

Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса «Тула — Советск»

В регионе прошел рейд «Автобус».

Мероприятие «Автобус» в Тульской области проводится регулярно, его цель — профилактика аварийности на пассажирском транспорте и предупреждение нарушений ПДД.

По сообщению УМВД России по Тульской области, за несколько дней работы «Автобуса» в регионе были пресечены:

  • незаконное внесение изменений в конструкцию автобусов;
  • установка газо-балонного оборудования, тягово-сцепных устройств;
  • установка дополнительных осветительных приборов;
  • установка кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова;
  • демонтаж пассажирских сидений;
  • демонтаж и установка нестандартных бамперов.

Наказание понес водитель-инструктор автобуса ПАЗ одного из образовательных учреждений Тулы. Он не имел при себе водительского удостоверения, медицинское освидетельствование перед выездом не проходил, а при проверке транспорта выяснилось, что тормозная пневматическая система автобуса неисправна, сиденья салона автобуса практически не закреплены.

Также административный материал составили на пьяного водителя, перевозившего пассажиров маршрутом «Тула — Советск».

Еще двадцати автобусам запретили дальнейшую эксплуатацию. Их поместили на охраняемую стоянку в связи с неисправностями рулевого управления и тормозной системы.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 15:08 +4
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