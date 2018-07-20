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Алексей Дюмин встретился с президентом Американской торговой палаты в России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин встретился с президентом Американской торговой палаты в России

Товарооборот Тульской области с США только в 2017 году составил около 500 миллионов долларов и по сравнению с 2016 годом возрос на 49%.

20 июля в Москве губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с президентом Американской торговой палаты Алексисом Родзянко.

Губернатор поблагодарил Алексиса Родзянко за возможность проведения презентации Тульской области для членов одной из ведущих иностранных бизнес-ассоциаций в России.



По словам Алексея Дюмина, созданные в регионе условия для ведения бизнеса уже оценили члены Американской торговой палаты — компании «Каргилл» и «Проктер энд Гэмбл». Товарооборот Тульской области с США только в 2017 году составил около 500 миллионов долларов и по сравнению с 2016 годом возрос на 49%.

Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

– Мы не делим инвесторов на отечественных и зарубежных. За последние три года проведена большая работа. В регионе создана особая экономическая зона «Узловая», введены льготы и преференции для бизнеса. Мы готовы налаживать партнерские связи. Надеюсь, что сегодня мы сможем наметить новые направления сотрудничества.


Алексис Родзянко подчеркнул, что Тульская область в числе регионов — лидеров по инвестклимату в России. Президент Американской торговой палаты также отметил, что, как правило, на такие встречи приходят люди либо уже инвестирующие, либо серьезно рассматривающие такую возможность.

– Мы проявляем большой интерес к Тульской области и надеемся на продуктивную встречу, — сказал Алексис Родзянко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 −1
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