Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на ул. Циолковского демонтируют поврежденную в результате ДТП остановку
Новый остановочный павильон установят на следующей неделе.
В результате ДТП сегодня, 20 июля, в Туле был поврежден остановочный павильон на ул. Циолковского. Днем напротив дома №17 водитель «Фольксвагена» столкнулся с «девяткой» и вылетел на тротуар.
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В пресс-службе городской администрации рассказали, что сейчас специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» выполняют демонтаж оборудования.
– Установка остановочного павильона на ул. Циолковского будет выполнена в течение следующей недели.
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