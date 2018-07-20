В Туле на ул. Циолковского демонтируют поврежденную в результате ДТП остановку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В результате ДТП сегодня, 20 июля, в Туле был поврежден остановочный павильон на ул. Циолковского. Днем напротив дома №17 водитель «Фольксвагена» столкнулся с «девяткой» и вылетел на тротуар.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что сейчас специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» выполняют демонтаж оборудования.

– Установка остановочного павильона на ул. Циолковского будет выполнена в течение следующей недели.