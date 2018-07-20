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В Туле на ул. Циолковского демонтируют поврежденную в результате ДТП остановку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Циолковского демонтируют поврежденную в результате ДТП остановку

Новый остановочный павильон установят на следующей неделе.

В результате ДТП сегодня, 20 июля, в Туле был поврежден остановочный павильон на ул. Циолковского. Днем напротив дома №17 водитель «Фольксвагена» столкнулся с «девяткой» и вылетел на тротуар.

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На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 1
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 2
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 3
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 4
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 5
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 6
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 7
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 8
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 9
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 10
На ул. Циолковского автомобиль снес остановку, Фото: 11
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В пресс-службе городской администрации рассказали, что сейчас специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» выполняют демонтаж оборудования.

– Установка остановочного павильона на ул. Циолковского будет выполнена в течение следующей недели.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 +1
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