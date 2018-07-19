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Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей

Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей

Первые итоги конкурса.

Оператор мобильной связи Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подводят промежуточные итоги IV Всероссийского конкурса проектов, создающих новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. По результатам волонтерских чтений из 298 заявок, поданных для участия в конкурсе, были отобраны 126 наиболее перспективных проектов.


На первом этапе конкурса заявки изучают сотрудники Фонда и волонтеры из компании Tele2, которая является главным партнером фонда. Они оценивают проекты по трем основным критериям: острота выявленной проблемы, эффективность предложенного решения и потенциал самого заявителя. В 2018 году в отборе заявок приняли участие 65 волонтеров из разных регионов России, 24 из них участвуют в этой активности не первый год.

Исполнительный директор Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

Евгения Телицына

- Для нас очень важна вовлеченность сотрудников Tele2 — руководство компании принимает участие в работе на финальном этапе конкурса, а сотрудники всех уровней помогают нам отобрать заявки на этапе волонтерских чтений. Коллеги всегда очень вдумчиво подходят к оценке и дают полезные для заявителей рекомендации.



По результатам волонтерских чтений из 298 заявок, поданных для участия в конкурсе, были отобраны 126 наиболее перспективных проектов.

Географически проекты сгруппированы согласно макрорегиональному делению Tele2 и представлены следующим образом:

  • Урал — 28 проектов
  • Сибирь — 20 проектов
  • Северо-Запад — 19 проектов
  • Волга — 15 проектов
  • Москва и Московская область — 14 проектов
  • Дальний Восток — 10 проектов
  • Юг — 9 проектов
  • Черноземье — 9 проектов
  • Центр — 2 проекта

Менеджер по организации мероприятий Tele2:

Елена Гусева

- Я участвую в волонтерских чтениях уже в третий раз и качество заявок растет год от года. И если раньше описания проектов были в первую очередь эмоциональными, то сейчас это в основном уже рациональные идеи, с грамотно составленным планом развития и пониманием процессов. То есть уровень социального предпринимательства заметно вырос за это время.


Отобранные волонтерами заявки будут оценены экспертным советом, в который входят представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалисты в области социального предпринимательства. Экспертиза будет проводиться до 15 августа, после чего Фонд опубликует список полуфиналистов конкурса.


Авторы 10 лучших проектов приедут 22 ноября на финал конкурса в Москву, где жюри определит пять победителей. Они получат от Фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.


Для победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития.

А все финалисты получат помощь в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компании Tele2.



Основные направления проектов в 2018 году — создание дополнительных возможностей для детей с особенностями развития и развитие инклюзивных практик. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные дополнительному образованию и профориентации подростков. Часть проектов направлена на формирование полезных привычек и прививание здорового образа жизни.

 

сегодня, в 16:24
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