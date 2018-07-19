В Суворове мусоровоз столкнулся с поездом: возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Следственным отделом МО МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего водителя автомобиля КамАЗ по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, 31 марта 2018 года на железнодорожном переезде в д. Своино Суворовского района мусоровоз столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Урванка-Черепеть».

По версии следствия, водитель мусоровоза не уступил дорогу поезду.

В аварии пострадали водитель КамАЗа и 23-летний пассажир. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГУЗ «Суворовская ЦРБ».

– В ходе проверки сообщения о ДТП установлено, что телесные повреждения, полученные пассажиром, имеют признаки тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.