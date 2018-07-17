Налоговики: Тульский молочный комбинат оплатил долги по налогам

Напомним, в отношении АО «Тульский молочный комбинат» следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с 1 января 2014 года по 20 апреля 2016 года предприятие не выплатило более 99 млн рублей.

В пресс-службе УФНС России по Тульской области рассказали:

- К настоящему времени сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездной проверки АО «Тульский молочный комбинат» полностью уплачена в бюджет.

Налоговики пояснили, что наиболее эффективной формой контроля за соблюдением налогового законодательства является выездная проверка.

- В соответствии с п. 4 ст. 89 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

Выездная налоговая проверка крупнейшего налогоплательщика — АО «Тульский молочный комбинат» за проверяемый период 2014—2015 гг. назначена в марте 2017 года, что соответствует вышеуказанной норме.

В региональной УФНС отметили, что налоговая проверка предприятия проводилась в АО «Тульских молочный комбинат».

Со стороны руководства организации препятствий к допуску сотрудников инспекции на территорию предприятия не было.

- Сроки проведения выездной налоговой проверки, основания и порядок их продления либо приостановления регулируются положения ст. 89 НК РФ, а также приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7−2/189@. Согласно с ними, общий срок проведения проверки с учетом продления её сроков, а также её приостановления, может достигать 12 месяцев.

Таким образом, налоговым органом при проведении выездной налоговой проверки АО «Тульский молочный комбинат» соблюдены все установленные законодательством требования к порядку и срокам ее проведения, — рассказали в пресс-службе УФНС России по Тульской области.