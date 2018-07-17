Экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на журналиста

Фото из архива Myslo.

Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера. Как сообщает издание, конфликт произошел возле студии «Матч ТВ», куда мужчины были приглашены в качестве гостей. Бывший форвард должен был сменить журналиста в эфире.

- Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, экс-футболист нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала, — пишет издание.

Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.

Но после нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» — персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.

«Спорт-Экспресс» опубликовал материал, из-за которого произошел конфликт. Прочитать статью можно здесь.