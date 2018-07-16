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Из-за аварии часть Тулы осталась без воды

Из-за аварии часть Тулы осталась без воды

Коммунальная авария затронула несколько районов города.

Сегодня, 16 июля, на ЛЭП IV фидера Песоченского водозабора произошла аварийная ситуация. Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

В связи с этим с 14.30 в южной части города, Центральном, Советском, Привокзальном районах, п. Косая гора, п. Скуратово подача воды будет производиться на пониженном давлении до окончания работ по устранению аварийной ситуации.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:34 −2
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