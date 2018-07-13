В России с 14 июля вступают в силу изменения в законодательстве по многоквартирным домам

С 14 июля вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2018 № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

Собственникам помещения в многоквартирном доме разрешено обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, без необходимости быть уполномоченными на то общим собранием.

Соответствующие изменения внесены в закон о введении в действие Жилищного кодекса РФ. Действовавшие ранее положения были признаны не соответствующими Конституции РФ так как они препятствовали собственнику помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим собранием собственников помещений в данном доме, обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Новыми поправками предусматривается возможность обращаться с соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, как любому лицу, уполномоченному собранием собственников помещений в многоквартирном доме, так и собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартирных домах в индивидуальном порядке.