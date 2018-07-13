Жители Тульской области за месяц взяли ипотечных кредитов на 2 млрд рублей

В мае 2018 года в Тульской области выдано 1119 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Это на 58% процентов больше, чем годом ранее.

Объем предоставленных ИЖК вырос на 67% и составил 2 млрд руб.

Как сообщили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, средний срок ипотечного жилищного кредита в регионе составляет 16 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало июня 2018 года составила 9,6% (годом ранее этот показатель находился на уровне 11,6%). Совокупная задолженность по ипотеке в регионе – 48,5 млрд рублей. Все кредиты выданы в национальной валюте.

«Как показывает практика, плательщики по ипотечным кредитам являются самыми дисциплинированными заемщиками. Доля просроченной задолженности в данном сегменте кредитования остается незначительной – менее 1%», – прокомментировал управляющий регионального отделения Банка России Дмитрий Новиков.

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №6 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.