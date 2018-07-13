В тульском музее рязанские байкеры отметят день рождения Солженицына

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков на встречу с участниками мотопробега из рязанского мотоклуба «35 миля».

Встреча пройдет 18 июля в Доме-музее Вересаева. Как сообщает объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», однодневный мотопробег Рязань — Тула приурочен к 100-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деятеля Александра Солженицына, а также к 55-летию велопутешествия писателя по знаковым местам Тульской области.

В пробеге участвуют байкеры Рязанского мотоклуба «35 миля», а организатором мероприятия выступило Рязанское отделение Солженицынского общества. Маршрут пробега объединит литературные места Рязани и Тулы.

Во время встречи в Доме-музее Вересаева (ул. Гоголевская, 82) состоятся пресс-конференция участников пробега и официальных лиц, культурная программа и чаепитие.

Начало встречи в 15.00.

Возрастная категория: 16+.

Вход на встречу свободный.

100 лет со дня рождения Александра Солженицына исполнится, напомним, 11 декабря 2018 года.

Рязанское Солженицынское общество было создано в мае 2008 года — ещё при жизни Солженицына. Его основу составили литераторы и краеведы, интересующиеся биографией и творчеством писателя. Сегодня в обществе состоит около 50 человек.

Председателем общества в течение 10 лет является Владимир Иванович Крылов, известный российский солженицыновед. Владимир Иванович - член Союза писателей России, член Петровской академии наук и искусств, член Международного есенинского общества «Радуница», заслуженный работник культуры России, почётный работник среднего профессионального образования России, поэт, прозаик, публицист, драматург, краевед, автор 25 книг поэзии, прозы, драматургии, краеведения и литературно-художественных монографий о С.А. Есенине и А.И. Солженицыне.

Мотоклуб «35 миль» — известный в Рязани и области байкерский клуб, который активно занимается краеведческой и патриотической деятельностью, участвует во многих массовых мероприятиях, проводимых официальными органами власти. Битва на Воже, фестивали, торжества — везде заметен их вклад в русскую духовность и культуру. Президент Мотоклуба — байкер Андрей Халько, возглавляет мотопробег. С ним вместе едут еще девять байкеров, включая члена правления Олега Николаевича Старкова.