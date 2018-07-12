новости
новости
Регистрация
В Щекино сбили мать с двумя детьми: подробности задержания пьяного водителя
Фото: www.orinfo.ru.

В Щекино сбили мать с двумя детьми: подробности задержания пьяного водителя

Выяснилось, что мужчина пытался скрыться с места происшествия.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое произошло 11 июля в Щекино. На ул. Спортивной пьяный водитель на автомобиле «Форд Фьюжн» сбил женщину с двумя детьми.

В пресс-службе Росгвардии по Тульской области рассказали подробности этого происшествия.

– Сотрудник вневедомственной охраны сержант полиции Дмитрий Панов во внеслужебное время стал случайным свидетелем ДТП. Проезжая в маршрутном такси, он увидел, как легковой автомобиль совершил наезд на переходивших дорогу женщину с детьми.

При этом водитель бросил автомобиль и попытался скрыться с места ДТП.

Росгвардеец выскочил из маршрутного такси и предпринял меры к задержанию водителя, а также сообщил о произошедшем дежурному на пункт централизованной охраны, — сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывший на место экипаж группы задержания вневедомственной охраны передал водителя, 46-летнего жителя города Щекино, следственно-оперативной группе. В крови водителя был обнаружен алкоголь.

Пострадавшие женщина и ребенок были госпитализированы в Центральную районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:54 +9
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
пьяный водительРосгвардия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Любимые не умирают, лишь рядом быть перестают
Любимые не умирают, лишь рядом быть перестают
Депутаты Тульской облдумы обсудили пенсионное законодательство
Депутаты Тульской облдумы обсудили пенсионное законодательство
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.