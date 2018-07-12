В Щекино сбили мать с двумя детьми: подробности задержания пьяного водителя

Фото: www.orinfo.ru.

Выяснилось, что мужчина пытался скрыться с места происшествия.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое произошло 11 июля в Щекино. На ул. Спортивной пьяный водитель на автомобиле «Форд Фьюжн» сбил женщину с двумя детьми.

В пресс-службе Росгвардии по Тульской области рассказали подробности этого происшествия.

– Сотрудник вневедомственной охраны сержант полиции Дмитрий Панов во внеслужебное время стал случайным свидетелем ДТП. Проезжая в маршрутном такси, он увидел, как легковой автомобиль совершил наезд на переходивших дорогу женщину с детьми.

При этом водитель бросил автомобиль и попытался скрыться с места ДТП.

Росгвардеец выскочил из маршрутного такси и предпринял меры к задержанию водителя, а также сообщил о произошедшем дежурному на пункт централизованной охраны, — сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывший на место экипаж группы задержания вневедомственной охраны передал водителя, 46-летнего жителя города Щекино, следственно-оперативной группе. В крови водителя был обнаружен алкоголь.

Пострадавшие женщина и ребенок были госпитализированы в Центральную районную больницу.