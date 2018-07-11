Как тулякам правильно оформить право собственности на гараж

Капитальный гараж — такой же объект недвижимости, как жилой дом. Если он не оформлен, то продать, завещать или подарить его будет невозможно, а стоит он иногда немалых денег.

Большинство автовладельцев полагают, что оформить гараж в собственность – это весьма длительная и требующая множества документов процедура. Но если знать с чего начать, она не займёт много времени.

Право собственности на гараж можно зарегистрировать в индивидуальном или коллективном порядке в зависимости от того, является ли гараж зданием со своим фундаментом и въездом или относится к гаражному кооперативу.

Для оформления гаража необходимо подать в соответствующий орган заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. К ним нужно приложить технический план, подготовленный кадастровым инженером и заверенный его электронной подписью.

Если гараж предназначен для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, собственнику нужно предварительно получить соответствующие разрешения в уполномоченных органах власти.

Заявления о постановке имущества на государственный кадастровый учет и регистрацию прав можно подать в офисах МФЦ.