Юных туляков приглашают на конкурс красоты

Победители конкурса представят наш регион на Всероссийских фестивалях.

В региональной столице в этом году пройдет III областной детский фестиваль культуры и таланта «Юные Мисс и Мистер Тула — 2018». Организаторы фестиваля — модельно-артистическое агентство Linda — пояснили Myslo, что главная цель мероприятия — развитие детского и юношеского творчества и поддержка одаренных детей, достойных представить Тульскую область на всероссийском и международном уровне.

Каждый участник получит наградные ленты, драгоценные короны, именные кубки, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

К участию приглашаются девочки и мальчики в возрасте от 4 до 16 лет.

Победители получат право представить Тульскую область на Всероссийских фестивалях «Юная Мисс и Мистер России — 2018», «Маленькая Мисс и Мистер России 2018».

Чтобы принять участие в кастинге, заполните анкету на сайте организаторов или запишитесь по телефону 704-734.