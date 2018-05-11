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Юных туляков приглашают на конкурс красоты

Юных туляков приглашают на конкурс красоты

Победители конкурса представят наш регион на Всероссийских фестивалях.

В региональной столице в этом году пройдет III областной детский фестиваль культуры и таланта «Юные Мисс и Мистер Тула — 2018». Организаторы фестиваля — модельно-артистическое агентство Linda — пояснили Myslo, что главная цель мероприятия — развитие детского и юношеского творчества и поддержка одаренных детей, достойных представить Тульскую область на всероссийском и международном уровне.

Каждый участник получит наградные ленты, драгоценные короны, именные кубки, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

К участию приглашаются девочки и мальчики в возрасте от 4 до 16 лет.

Победители получат право представить Тульскую область на Всероссийских фестивалях «Юная Мисс и Мистер России — 2018», «Маленькая Мисс и Мистер России 2018».

Чтобы принять участие в кастинге, заполните анкету на сайте организаторов или запишитесь по телефону 704-734.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:11 0
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