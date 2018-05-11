Как тулякам оформить ДТП без участия инспекторов ГИБДД

Самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие можно при таких условиях:

в аварии не пострадали люди,

ущерб причинен лишь имуществу, при этом сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей,

нет разногласий у участников ДТП

у обоих участников имеются полисы ОСАГО.

Если вы стали участником ДТП, прежде всего:

Включите световую аварийную сигнализацию. Выставьте знак аварийной остановки. Визуально оцените стоимость ремонта ТС. Согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии. Совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП даже на простом листе бумаге). Подпишите извещение о ДТП совместно с другим участником аварии. Обменяйтесь между собой контактными данными. Сообщите в страховые компании, чтобы зарегистрировать страховой случай. В течение 5 дней передайте заполненное и подписанное обоими участниками ДТП извещение об аварии в страховую компанию.

Сделайте фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.

При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств, запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часть Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.