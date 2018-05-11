Как тулякам оформить ДТП без участия инспекторов ГИБДД
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Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает гражданам о возможности самостоятельно оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД.
Самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие можно при таких условиях:
- в аварии не пострадали люди,
- ущерб причинен лишь имуществу, при этом сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей,
- нет разногласий у участников ДТП
- у обоих участников имеются полисы ОСАГО.
Если вы стали участником ДТП, прежде всего:
- Включите световую аварийную сигнализацию.
- Выставьте знак аварийной остановки.
- Визуально оцените стоимость ремонта ТС.
- Согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии.
- Совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП даже на простом листе бумаге).
- Подпишите извещение о ДТП совместно с другим участником аварии.
- Обменяйтесь между собой контактными данными.
- Сообщите в страховые компании, чтобы зарегистрировать страховой случай.
- В течение 5 дней передайте заполненное и подписанное обоими участниками ДТП извещение об аварии в страховую компанию.
Сделайте фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.
При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств, запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часть Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.
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