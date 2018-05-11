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Как тулякам оформить ДТП без участия инспекторов ГИБДД

Как тулякам оформить ДТП без участия инспекторов ГИБДД

Подробнее – в нашей статье.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает гражданам о возможности самостоятельно оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД. 

Самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие можно при таких условиях:

  • в аварии не пострадали люди,
  • ущерб причинен лишь имуществу, при этом сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей,
  • нет разногласий у участников ДТП
  • у обоих участников имеются полисы ОСАГО.

Если вы стали участником ДТП, прежде всего: 

  1. Включите световую аварийную сигнализацию. 
  2. Выставьте знак аварийной остановки. 
  3. Визуально оцените стоимость ремонта ТС. 
  4. Согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии. 
  5. Совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП даже на простом листе бумаге). 
  6. Подпишите извещение о ДТП совместно с другим участником аварии. 
  7. Обменяйтесь между собой контактными данными. 
  8. Сообщите в страховые компании, чтобы зарегистрировать страховой случай. 
  9. В течение 5 дней передайте заполненное и подписанное обоими участниками ДТП извещение об аварии в страховую компанию. 

Сделайте фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей. 

При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств, запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часть Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.

Сюжет: Полезные разъяснялки
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