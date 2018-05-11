Туляк спрятался от приставов в подвале под грудой одеял
Мужчина не хотел добровольно идти в суд. Туда его вести пришлось принудительно.
Судебным приставам на исполнение поступило постановление Центрального районного суда Тулы о принудительном приводе осужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) Ш. в зал судебного заседания.
Приставы пришли домой к мужчине. Дверь открыла сестра осужденного и заявила, что точно не знает, дома ли ее брат.
Судебные приставы предполагали, что осужденный находится дома, в связи с чем было принято решение о вызове сотрудников полиции.
Совместно с полицейскими приставы зашли в дом. Осужденного обнаружили в подвале: он прятался под грудой одеял.
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Тульской области, мужчину принудительно доставили в Центральный районный суд.
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