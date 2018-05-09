12 мая в стоматологических поликлиниках Тульской области пройдет День открытых дверей
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
12 мая с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.
Акции состоятся по адресам:
- Тула, ул. Морозова, 2-а;
- филиал №6, Киреевск, ул. Ленина, д. 40;
- филиал №7, Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
Другие статьи по темам
Место