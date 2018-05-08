Фото Дмитрия Дзюбина.
В тульском дворе поставили огромные фигуры кота и собаки
Как вам такое благоустройство?
Жители улицы Металлургов решили необычным образом обустроить свой двор. На детской площадке появились огромные фигуры кота и собаки. Выглядит это необычно и... немного странно.
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Чья это была идея, неизвестно. Но отметим, что за фигурками тщательным образом ухаживают, а во время дождя животных заботливо укрывают полиэтиленом.
А что необычного в благоустройстве вашего двора? Живут ли у вас фанаты благоустройства? Есть ли лебеди из шин, плюшевые игрушки в палисадниках? Прикрепляйте свои фотографии в комментариях!
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