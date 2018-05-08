В тульском дворе поставили огромные фигуры кота и собаки

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как вам такое благоустройство?

Жители улицы Металлургов решили необычным образом обустроить свой двор. На детской площадке появились огромные фигуры кота и собаки. Выглядит это необычно и... немного странно.

Чья это была идея, неизвестно. Но отметим, что за фигурками тщательным образом ухаживают, а во время дождя животных заботливо укрывают полиэтиленом.

А что необычного в благоустройстве вашего двора? Живут ли у вас фанаты благоустройства? Есть ли лебеди из шин, плюшевые игрушки в палисадниках? Прикрепляйте свои фотографии в комментариях!