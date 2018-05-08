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В тульском дворе поставили огромные фигуры кота и собаки
Фото Дмитрия Дзюбина.

В тульском дворе поставили огромные фигуры кота и собаки

Как вам такое благоустройство?

Жители улицы Металлургов решили необычным образом обустроить свой двор. На детской площадке появились огромные фигуры кота и собаки. Выглядит это необычно и... немного странно.

Галерея
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 1
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 2
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 3
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 4
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 5
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 6
Огромные фигуры кота и собаки, Фото: 7
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Чья это была идея, неизвестно. Но отметим, что за фигурками тщательным образом ухаживают, а во время дождя животных заботливо укрывают полиэтиленом. 

 

А что необычного в благоустройстве вашего двора? Живут ли у вас фанаты благоустройства? Есть ли лебеди из шин, плюшевые игрушки в палисадниках? Прикрепляйте свои фотографии в комментариях!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:19 +4
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