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Кимовский суд потребовал привести в порядок пешеходный переход рядом со школой

Кимовский суд потребовал привести в порядок пешеходный переход рядом со школой

В ходе прокурорской проверки были выявлены грубые нарушения действующих госстандартов.

Узловской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении требований по эксплуатационному состоянию и безопасности автомобильных дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранителями установлено, что напротив школы № 25 в селе Ивановка Узловского района расположен пешеходный переход, при этом освещение на этом участке дороги отсутствует. Также, вопреки действующим ГОСТам, на переходе нет светофоров, отсутствует пешеходное ограничивающее ограждение, не обустроены подходы к переходу.

Обязанность по обслуживанию дорог регионального или межмуниципального значения в Тульской области возложена на ГУ ТО «Тулаавтодор».

Узловским межрайонным прокурором направлено исковое заявление в в Кимовский городской суд об обязании ГУ ТО «Тулаавтодор» привести потенциально опасный участок дороги в нормативное состояние. Требования прокурора полностью удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +2
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