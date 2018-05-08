Кимовский суд потребовал привести в порядок пешеходный переход рядом со школой

Узловской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении требований по эксплуатационному состоянию и безопасности автомобильных дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранителями установлено, что напротив школы № 25 в селе Ивановка Узловского района расположен пешеходный переход, при этом освещение на этом участке дороги отсутствует. Также, вопреки действующим ГОСТам, на переходе нет светофоров, отсутствует пешеходное ограничивающее ограждение, не обустроены подходы к переходу.

Обязанность по обслуживанию дорог регионального или межмуниципального значения в Тульской области возложена на ГУ ТО «Тулаавтодор».

Узловским межрайонным прокурором направлено исковое заявление в в Кимовский городской суд об обязании ГУ ТО «Тулаавтодор» привести потенциально опасный участок дороги в нормативное состояние. Требования прокурора полностью удовлетворены. Решение вступило в законную силу.