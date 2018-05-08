ЦПКиО имени Белоусова приглашает туляков на открытый урок по буги-вуги

Фото из архива MySlo

В субботу и воскресенье в тульском парке запланированы развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

В субботу, 12 мая, в 9.00, от администрации парка стартует забег международного бегового движения «Parkrun». В детском городке в 11.00 начнёт работу интерактивный театр-музей «Дом сказки», а на фонтанной площади парка пройдёт оздоровительная спортивная программа «Fitness mix».

На площадке за кафе «Ёлочка» в 13.00 запланирован мастер-класс по скандинавской ходьбе под руководством опытного инструктора, а в 16.00 в субботу и воскресенье на эстраде будет организована танцевальная площадка «Кому за…».

В воскресенье, в полдень, на фонтанной площади состоится музыкальная разминка «Dancing Мix», в комнате истории парка в 15 часов будет работать «Музыкальная гостиная». В 16.00 в детском городке запланирована «Детскотека», а в 19.00 на парковой эстраде пройдёт открытый урок по буги-вуги.