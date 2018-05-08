Фото vzsar.ru.
9 мая в центре Тулы запретят продавать алкоголь
Ограничение будет действовать весь день.
9 мая с 10.00 до 22.00 на главной площади Тулы пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим в 1 км от площади Ленина будет запрещена продажа алкогольной продукции в течении всего дня.
Под запретом окажется весь алкоголь, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
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