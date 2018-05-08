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На тульских дорогах впервые будут использовать разметку «вафельница»
Фото Алексея Пирязева.

На тульских дорогах впервые будут использовать разметку «вафельница»

Ее планируют нанести до 15 мая.

В Туле в ночь с 7 на 8 мая специалисты подрядной организации ООО «Стройэкспресс» наносили дорожную разметку на проспекте Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской).

Работы прокомментировал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города — начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания Дмитрий Ярцев.

Дмитрий Ярцев

- В этом году строительный сезон по нанесению дорожной разметки начался 15 апреля. Контракт выиграла организация из Оренбурга «Стройэкспресс». Цена контракта составила 21,5 млн руб. Сроки окончания работ — 31 августа. Разметка наносится методом холодного пластика и термопластика.

По словам Дмитрия Ярцева, отличительная черта такого нанесения разметки — это гарантийный срок, который составляет один год. В течение этого времени подрядчик обязуется поддерживать свою работу в надлежащем состоянии. Кстати, сроки гарантии определены ГОСТом.

Краска сохнет около 20−30 минут при среднесуточной температуре от 5 градусов. Разметку наносят в ночное время только там, где большой трафик движения.

Замначальника управления отметил, что в настоящее время работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Советской, Октябрьской, Пролетарской и Московском шоссе. 

В этом году в Туле впервые появится разметка «вафельница».

Ее планируют нанести до 15 мая на перекрестке улицы Советской и проспекта Ленина. Это согласовано с ГИБДД.

- «Вафельница» будет нанесена еще как минимум на двух перекрестках — тех, где водители чаще всего нарушают ПДД, — отметил Дмитрий Ярцев.

В первую очередь разметка наносится на магистральных улицах и вблизи образовательных организаций. Всего же до августа обустроят около 800 пешеходных переходов. Общая площадь работ — 35 тыс. кв. м.

Также на территории города восстанавливают дорожную разметку, нанесенную в 2017 году. Данные работы проводятся на проспектах Ленина и Красноармейском, улицах Советской и Октябрьской и др.

Восстановлением разметки занимаются специалисты подрядных организаций ООО «Зинтнер» и ООО «Дортехразметка». Общая площадь восстановленной дорожной разметки составит 11 648 квадратных метров.

Галерея
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 1
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 2
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 3
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 4
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 5
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Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 10
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Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 22
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 23
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 24
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 25
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Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 27
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 28
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 29
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 30
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 31
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 32
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 33
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 34
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 35
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 36
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 37
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 38
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 39
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 40
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 41
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 42
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 43
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 44
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 45
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 46
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 47
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 48
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 49
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 50
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 51
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 52
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 53
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 54
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 55
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 56
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 57
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 58
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 59
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 60
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 61
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 62
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 63
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 64
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 65
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 66
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 67
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 68
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 69
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 70
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 71
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 72
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 73
Нанесение дорожной разметки в Туле, Фото: 74
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:56 −4
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