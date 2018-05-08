На тульских дорогах впервые будут использовать разметку «вафельница»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в ночь с 7 на 8 мая специалисты подрядной организации ООО «Стройэкспресс» наносили дорожную разметку на проспекте Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской).

Работы прокомментировал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города — начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания Дмитрий Ярцев.

Дмитрий Ярцев - В этом году строительный сезон по нанесению дорожной разметки начался 15 апреля. Контракт выиграла организация из Оренбурга «Стройэкспресс». Цена контракта составила 21,5 млн руб. Сроки окончания работ — 31 августа. Разметка наносится методом холодного пластика и термопластика.

По словам Дмитрия Ярцева, отличительная черта такого нанесения разметки — это гарантийный срок, который составляет один год. В течение этого времени подрядчик обязуется поддерживать свою работу в надлежащем состоянии. Кстати, сроки гарантии определены ГОСТом.

Краска сохнет около 20−30 минут при среднесуточной температуре от 5 градусов. Разметку наносят в ночное время только там, где большой трафик движения.

Замначальника управления отметил, что в настоящее время работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Советской, Октябрьской, Пролетарской и Московском шоссе.

В этом году в Туле впервые появится разметка «вафельница».

Ее планируют нанести до 15 мая на перекрестке улицы Советской и проспекта Ленина. Это согласовано с ГИБДД.

- «Вафельница» будет нанесена еще как минимум на двух перекрестках — тех, где водители чаще всего нарушают ПДД, — отметил Дмитрий Ярцев.

В первую очередь разметка наносится на магистральных улицах и вблизи образовательных организаций. Всего же до августа обустроят около 800 пешеходных переходов. Общая площадь работ — 35 тыс. кв. м.

Также на территории города восстанавливают дорожную разметку, нанесенную в 2017 году. Данные работы проводятся на проспектах Ленина и Красноармейском, улицах Советской и Октябрьской и др.

Восстановлением разметки занимаются специалисты подрядных организаций ООО «Зинтнер» и ООО «Дортехразметка». Общая площадь восстановленной дорожной разметки составит 11 648 квадратных метров.